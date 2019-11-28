Фотофакт. На МКАД столкнулись два МАЗа

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Погодные условия в настоящее время не самые благоприятные для вождения автомобиля.

 

Фото ГАИ Минска
В частности, по данным столичной Госавтоинспекции, дороги на многих участках превратились в настоящий каток, что неизменно приводит к дорожно-транспортном происшествии.

Так, примерно в 18:40 в районе пятого километра МКАД (лесопарковая дорога в сторону гольф-клуба) столкнулись два грузовика.

Как отмечает ГАИ, произошло столкновение двух МАЗов. К счастью, никто не пострадал.

Автоинспекторы призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными.

Напомним, в пятницу ночью и утром в восточных регионах на дорогах возможна гололедица. Объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: ДТП Город: Минск

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