Фотофакт. На МКАД столкнулись два МАЗа
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Погодные условия в настоящее время не самые благоприятные для вождения автомобиля.
В частности, по данным столичной Госавтоинспекции, дороги на многих участках превратились в настоящий каток, что неизменно приводит к дорожно-транспортном происшествии.
Так, примерно в 18:40 в районе пятого километра МКАД (лесопарковая дорога в сторону гольф-клуба) столкнулись два грузовика.
Как отмечает ГАИ, произошло столкновение двух МАЗов. К счастью, никто не пострадал.
Автоинспекторы призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными.
Напомним, в пятницу ночью и утром в восточных регионах на дорогах возможна гололедица. Объявлен желтый уровень опасности.