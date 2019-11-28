Вложения Всемирного банка в проекты с Беларусью составят около 300 млн долларов

Всемирный банк в 2019 году профинансирует проекты в Беларуси на сумму около 300 млн долларов, сообщил глава представительства банка Александр Кремер.

Отвечая на вопросы БелаПАН 28 ноября в Минске по итогам подписания соглашений о займе и о предоставлении гранта Глобального экологического фонда между Беларусью и ВБ по проекту «Расширение устойчивого энергопользования», он отметил, что в текущем году Всемирным банком были подписаны кредитные соглашения по трем новым проектам.

Это, в частности, дополнительное финансирование в размере около 100 млн долларов по проекту модернизации системы образования, предполагающего капитальный ремонт 220 школ во всех регионах Беларуси и проведение исследований образовательных достижений учащихся.

Также заключено соглашение по повышению эффективности коммунальных услуг с финансированием в объеме порядка 100 млн долларов. Здесь предполагается модернизация 25 объектов водоснабжения и водоотведения, строительство трех региональных полигонов обращения с коммунальными отходами, а также поддержке реформ в сфере ЖКХ, направленных на вовлечение в новый хозяйственный оборот всех видов отходов и вторичных материальных ресурсов.

Кроме того, речь идет о текущем подписанном проекте — «Расширение устойчивого энергопользования», финансирование которого со стороны Всемирного банка составит также порядка 100 млн долларов.

«В 2020 году мы планируем выделить опять же около 100 миллионов долларов на проект в сфере высшего образования в Беларуси. Проект будет предусматривать средства на цели модернизации университетов с особым акцентом на естественные науки, инжениринг и математические дисциплины», — отметил Кремер.

По его словам, проект также предусматривает поддержку в части разработки обучающих программ, которые помогут создать независимую, соответствующую принципам Болонского процесса, систему обеспечения качества обучения в белорусских вузах.

«Чтобы в итоге знания и навыки молодых белорусов, окончивших университет, гарантированно измерялись по тем же принципам, что и в других университетах Европы и мира в целом», — пояснил глава представительства Всемирного банка.

По его словам, на данный момент этот проект единственный, рассматриваемый Всемирным банком к финансированию в Беларуси в 2020 году.

«Так складывается ситуация. Иногда бывает, что Всемирный банк запускает в стране один проект в год, иногда несколько. Но количество здесь ни о чем не говорит», — подчеркнул Алекс Кремер.

Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году. За время сотрудничества стране были выделены кредиты на 1,7 млрд долларов. Сейчас инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает восемь проектов на общую сумму 843,41 млн долларов.