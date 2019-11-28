Пластиковую посуду в кафе запретят с 1 января 2021 года

С 1 января 2021 года устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды.

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Речь идет об изделиях и предметах, предназначенных для сервировки стола, приема и хранения продукции общепита и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока службы.

Перечень одноразовой пластиковой посуды будет определен министерством в трехмесячный срок со дня официального опубликования постановления. Сейчас МАРТ проводит анализ рынка посуды в общепите.

О необходимости сокращения использования пластика неоднократно заявлял Александр Лукашенко, в частности, 11 мая во время посещения Студенческой деревни в Минске, куда должны были заселить участников II Европейских игр. Ему продемонстрировали новую кухню и столовую для участников соревнований. Увидев, что их предлагается кормить из одноразовой пластиковой посуды, Лукашенко возмутился: «Хватит этого пластика. Мало того, что травим людей, так еще и засоряем природу. Наша Синеокая скоро превратится в хлам. Поэтому надо заканчивать».

«У нас же бумаги — сколько хочешь, стекла — сколько хочешь, девать некуда. Надо производить. Пусть это будет дороже, но человек будет понимать, что лишних десять копеек заплатил, но здоров будет», — сказал официальный лидер.

«Вторсырье и отходы — это серьезный вопрос. Не дай бог, захлебнемся, как в России. Россия огромная, а отходы вывозить некуда, потому что люди уже не хотят дышать гадостью», — заявил белорусский руководитель.