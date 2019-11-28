Объявлено штормовое предупреждение: синоптики повысили уровень опасности до оранжевого
Белгидромет выпустил оперативное сообщение о штормовом предупреждении.
Как отмечают синоптики, сегодня гололеды, наблюдающиеся в центре страны, распространятся на восток и сохранятся до 10-11 часов 29 ноября.
На дорогах ожидается гололедица.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен оранжевый уровень опасности (ранее сообщалось о желтом).
Белорусские спасатели выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
- пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
- соблюдайте скоростной режим.