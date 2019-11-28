Объявлено штормовое предупреждение: синоптики повысили уровень опасности до оранжевого

Белгидромет выпустил оперативное сообщение о штормовом предупреждении.

Как отмечают синоптики, сегодня гололеды, наблюдающиеся в центре страны, распространятся на восток и сохранятся до 10-11 часов 29 ноября.

На дорогах ожидается гололедица.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен оранжевый уровень опасности (ранее сообщалось о желтом).

Белорусские спасатели выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):