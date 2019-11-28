Объявлено штормовое предупреждение: синоптики повысили уровень опасности до оранжевого

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Белгидромет выпустил оперативное сообщение о штормовом предупреждении.


Фотофакт. На МКАД столкнулись два МАЗа

Как отмечают синоптики, сегодня гололеды, наблюдающиеся в центре страны, распространятся на восток и сохранятся до 10-11 часов 29 ноября.

На дорогах ожидается гололедица.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен оранжевый уровень опасности (ранее сообщалось о желтом).

Белорусские спасатели выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
  • соблюдайте скоростной режим.
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Тэги: оранжевый уровень опасности гололедица