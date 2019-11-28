ЦСКА Гончаренко сыграл вничью с «Лудогорцем»

ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко добыл в Москве ничью с болгарским «Лудогорцем». Встреча прошла в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Армейцы», пропустив на 66-й минуте, смогли отыграться через девять минут. Больше команды зрителей забитыми мячами не радовали. Итог — 1:1.

В этой же группе Н «Ференцварош» Николая Сигневича в Будапеште не смог удержать дома викторию над «Эспаньолом» — 2:2. Белорус вышел на замену на 83-й минуте при счете — 1:1. На первой добавленной минуте хозяева вышли вперед, но пропустили на шестой.

ЦСКА потерял шансы выйти из группы. Более того, россияне не поднимутся выше четвертого места. А вот у венгров есть шанс. Для этого им надо в заключительном туре одержать в гостях победу над болгарами.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» Мартыновича и «Астана» Маевского одержали победы.