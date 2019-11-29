Атмосферные фронты с Западной Европы принесли в Беларусь дожди

В пятницу, 29 ноября, погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

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По прогнозам синоптиков, преимущественно будет облачно. Утром в большинстве районов (в дневные часы в основном в восточной части) пройдут дожди.

В некоторых регионах сгустится туман. Утром по восточным районам гололед. На дорогах гололедица (из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности).

Ветер южный, юго-западный умеренный. Максимально воздух прогреется до +6°С (на западе до +8°С).

Жителям и гостям столицы необходимо сегодня не забыть зонт (дожди пройдут утром и днем).

В некоторых частях города будет туман (о рекомендациях ГАИ и МЧС можно узнать здесь). Температура воздуха: