Атмосферные фронты с Западной Европы принесли в Беларусь дожди

/ Общество
Просмотров: 48

В пятницу, 29 ноября, погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, преимущественно будет облачно. Утром в большинстве районов (в дневные часы в основном в восточной части) пройдут дожди.

В некоторых регионах сгустится туман. Утром по восточным районам гололед. На дорогах гололедица (из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности).

Ветер южный, юго-западный умеренный. Максимально воздух прогреется до +6°С (на западе до +8°С).

Жителям и гостям столицы необходимо сегодня не забыть зонт (дожди пройдут утром и днем).

В некоторых частях города будет туман (о рекомендациях ГАИ и МЧС можно узнать здесь). Температура воздуха:

  • утром 0..+1°С;
  • днем +1..+2°С;
  • вечером +3..+4°С.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском