В Канаде разбился самолет — никто не выжил

В результате авиакатастрофы, произошедшей недалеко от Кингстона (провинция Онтарио), погибли все находившиеся на борту люди.

Самолет Рiper Рa-32 / Фото носит иллюстративный характер

В полиции уже отметили, что одномоторный самолет Piper PA-32 имел регистрацию США и выполнял полет из Торонто в Кингстон.

Воздушные власти провинции подчеркнули, что авиакатастрофа произошла в труднодоступной местности (около 5-7 километров от местного аэропорта).

Среди семерых погибших двое детей.