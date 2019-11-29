В Канаде разбился самолет — никто не выжил
В результате авиакатастрофы, произошедшей недалеко от Кингстона (провинция Онтарио), погибли все находившиеся на борту люди.
В полиции уже отметили, что одномоторный самолет Piper PA-32 имел регистрацию США и выполнял полет из Торонто в Кингстон.
Воздушные власти провинции подчеркнули, что авиакатастрофа произошла в труднодоступной местности (около 5-7 километров от местного аэропорта).
Среди семерых погибших двое детей.
Специалисты устанавливают причины происшествия. Одной из рассматриваемых версий являются неблагоприятные погодные явления (в момент авиакатастрофы порывы ветра достигали 80 км/ч), сообщает