В Канаде разбился самолет — никто не выжил

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В результате авиакатастрофы, произошедшей недалеко от Кингстона (провинция Онтарио), погибли все находившиеся на борту люди.

Самолет Рiper Рa-32 / Фото носит иллюстративный характер

В полиции уже отметили, что одномоторный самолет Piper PA-32 имел регистрацию США и выполнял полет из Торонто в Кингстон.

Воздушные власти провинции подчеркнули, что авиакатастрофа произошла в труднодоступной местности (около 5-7 километров от местного аэропорта).

Среди семерых погибших двое детей.

Специалисты устанавливают причины происшествия. Одной из рассматриваемых версий являются неблагоприятные погодные явления (в момент авиакатастрофы порывы ветра достигали 80 км/ч), сообщает СВС.
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Тэги: авиакатастрофа Канада

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