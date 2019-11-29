Лукашенко хочет сотрудничать с Палестиной

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Александр Лукашенко отправил поздравления президенту Палестины Махмуды Аббасу по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

По мнению главы белорусского государства, «достижение Палестиной государственного суверенитета и признание ее территориальной целостности в соответствии с нормами международного права будут способствовать обеспечению стабильности на Ближнем Востоке».

Он также выразил заинтересованность в дальнейшем развитии диалога с Палестиной, который строится на основе доверия и взаимопонимания.

Напомним, официальный Минск неоднократно выступал за справедливое и долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта политико-дипломатическими средствами на международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции ООН.
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Тэги: Беларусь-Палестина Персона: Александр Лукашенко

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