Лукашенко улетает в Сербию

/ Политика
Просмотров: 205

Начало следующей недели Александр Лукашенко проведет в Сербии, которую считает братской страной.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

Как сообщила пресс-служба главы государства, в Белграде Лукашенко проведет переговоры с коллегой Александром Вучичем. Ожидается, что стороны обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами.

«Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов», — отметила пресс-служба.


Сербские друзья Лукашенко замахнулись на города-спутники Минска

По итогам переговоров будут подписаны двусторонние документы.

Напомним, последний раз президенты встречались в Минске 21 июня. Тогда Лукашенко отмечал, что политические отношения двух стран находятся на самом высоком уровне, а вот у торгово-экономических отношений есть большой потенциал.

Программой визита предусмотрена встреча Лукашенко со спикером и депутатами Народной скупщины Сербии.

В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, в ходе которого ожидается подписание ряда коммерческих контрактов и соглашений.

По последним данным Белстата, товарооборот между Беларусью и Сербией в январе-сентябре 2019 года снизился на 1,6% до 110,6 млн долларов, в том числе экспорт снизился на 9,8% до 61,4 млн, импорт вырос на 11,1% до 49,2 млн. Положительное для Беларуси сальдо сложилось в 12,2 млн долларов.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Сербия Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

На балканский рынок Беларусь пытается «въехать на танке»?

На балканский рынок Беларусь пытается «въехать на танке»?

Сербские друзья Лукашенко замахнулись на города-спутники Минска

Сербские друзья Лукашенко замахнулись на города-спутники Минска

Скандал на Европейских играх. Почему Лукашенко не хотел идти на стадион

Скандал на Европейских играх. Почему Лукашенко не хотел идти на стадион

Не просто так. Беларусь подарила Сербии четыре МиГ-29

Не просто так. Беларусь подарила Сербии четыре МиГ-29