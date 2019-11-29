Лукашенко улетает в Сербию

Начало следующей недели Александр Лукашенко проведет в Сербии, которую считает братской страной.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

Как сообщила пресс-служба главы государства, в Белграде Лукашенко проведет переговоры с коллегой Александром Вучичем. Ожидается, что стороны обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами.

«Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов», — отметила пресс-служба.

По итогам переговоров будут подписаны двусторонние документы.

Напомним, последний раз президенты встречались в Минске 21 июня. Тогда Лукашенко отмечал, что политические отношения двух стран находятся на самом высоком уровне, а вот у торгово-экономических отношений есть большой потенциал.

Программой визита предусмотрена встреча Лукашенко со спикером и депутатами Народной скупщины Сербии.

В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, в ходе которого ожидается подписание ряда коммерческих контрактов и соглашений.

По последним данным Белстата, товарооборот между Беларусью и Сербией в январе-сентябре 2019 года снизился на 1,6% до 110,6 млн долларов, в том числе экспорт снизился на 9,8% до 61,4 млн, импорт вырос на 11,1% до 49,2 млн. Положительное для Беларуси сальдо сложилось в 12,2 млн долларов.