Ученые США назвали опасности, которые несет ваш дом

В США исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета (Сент-Луис) выяснили, что наш дом хранит в себе множество опасностей для человека и животных.

Иллюстрация pixabay.com

Как сообщается, домашняя среда является идеальной для распространения особо опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам, пишет lenta.ru .

Ученые изучили образцы, полученные из ноздрей, подмышек и паха людей (всего в исследовании приняли участие почти 700 человек), живущих в домах, в которых также жили дети, прошедшие курс лечения от стафилококка с 2012 по 2015 год.

Кроме того, были проанализированы образцы, взятые у домашних животных и с различных поверхностей. Бактерию обнаружили у половины людей и трети домашних животных.

Стафилококк был найден на дверных ручках холодильника, смесителях для раковины, столешницах в ванной, простынях, полотенцах, выключателях света, телефонах, контроллерах для видеоигр, а также на компьютерных клавиатурах и мышках.

Хотя бактерия обычно передается от человека к человеку, в ряде случаев среда была единственным источником заражения. Это объясняет высокую частоту рецидивов у тех, кто лечился от инфекции.

По словам ученых, люди, которые часто моют руки (с мылом или другим дезинфицирующим средством) после туалета, перед приготовлением пищи, перед едой и после смены подгузника, с меньшей вероятностью распространят стафилококк.

Также уменьшению риска способствует принятие душа вместо ванны, чистка зубов два раза в день.