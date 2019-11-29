Популярного актера избили в Москве

/ Культура
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Популярный российский актер Вячеслав Гришечкин театра и кино был избит накануне в Москве.

По информации РЕН ТВ, на заслуженного артиста России напали на улице Миклухо-Маклая (Юго-Западный административный округ).

Об инциденте Гришечкин лично сообщил в полицию.

От госпитализации актер отказался, сообщив, что чувствует себя «прекрасно».

Вячеслав Гришечкин известен зрителю ролями в фильмах и сериалах, таких как «Русский рэгтайм», «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого», «Тайны дворцовых переворотов», «Next», «Инструктор», «Москва. Центральный округ», «Каменская», «Боец», «Красная площадь», «Солдаты», «Охота на Берию», «Маргоша», «Контригра», «Фурцева», «Товарищ Сталин».
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Тэги: актер Персона: Вячеслав Гришечкин Город: Москва

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