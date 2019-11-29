В Бресте задержали пьяного бесправника

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В Бресте сотрудники Госавтоинспекциизадержали пьяного водителя, ранее лишенного прав за вождение «под мухой».


ГАИ проведет по всей республике спецмероприятие

Как сообщает региональная ГАИ, экипаж ДПС привлек внимание «Фольксваген Транспортер». Было принято решение об остановке. В дальнейшем выяснилось, что не зря.

У 60-летнего брестчанина не было документов. Более того, медицинское освидетельствование показало концентрацию паров алкоголя в выдыхаемом воздухе более 1,5 промилле.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина ранее уже был лишен права управления за «пьяное вождение». В отношении него открыто административное производство.
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Тэги: пьянство за рулем бесправник Город: Брест

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