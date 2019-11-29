В Бресте задержали пьяного бесправника

В Бресте сотрудники Госавтоинспекциизадержали пьяного водителя, ранее лишенного прав за вождение «под мухой».

Как сообщает региональная ГАИ, экипаж ДПС привлек внимание «Фольксваген Транспортер». Было принято решение об остановке. В дальнейшем выяснилось, что не зря.

У 60-летнего брестчанина не было документов. Более того, медицинское освидетельствование показало концентрацию паров алкоголя в выдыхаемом воздухе более 1,5 промилле.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина ранее уже был лишен права управления за «пьяное вождение». В отношении него открыто административное производство.