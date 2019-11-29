Волки держат в страхе жителей двух деревень
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Жители двух деревень в северной части Германии находятся в страхе: лесные хищники нападают на стада овец в опасной близости от жилищ людей.
Только за одни сутки было зарегистрировано два таких эпизода. В Цетце были разорваны семь овец одного стада, которые паслись в деревне недалеко от границы Нижней Саксонии и Мекленбурга.
Также «серые» напали и загрызли трех овец в деревне Зумте (Sumte). Это первый случай, когда волки нападали на домашний скот в населенном пункте.
По оценкам специалистов, в малонаселенной области пограничного треугольника Бранденбург, Нижняя Саксония и Мекленбург живут несколько волчьих стай, пишет