Волки держат в страхе жителей двух деревень

Жители двух деревень в северной части Германии находятся в страхе: лесные хищники нападают на стада овец в опасной близости от жилищ людей.

Иллюстрация pixabay.com

Только за одни сутки было зарегистрировано два таких эпизода. В Цетце были разорваны семь овец одного стада, которые паслись в деревне недалеко от границы Нижней Саксонии и Мекленбурга.

Также «серые» напали и загрызли трех овец в деревне Зумте (Sumte). Это первый случай, когда волки нападали на домашний скот в населенном пункте.