Власти продолжают загонять Беларусь в долги

По оперативным данным Министерства финансов, внешний госдолг Беларуси составил 16,6 млрд долларов.

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Как отмечается, несмотря на снижение с начала года на 0,3 млрд, по сравнению с показателем на 1 октября он вырос на 100 млн долларов.

В Минфине сообщили, что за десять месяцев были привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 923 млн долларов:

601,8 млн — правительства и банков РФ;

150,5 млн — облигации, размещаемые на внешних финрынках;

79,3 млн долларов — МБРР;

62,8 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;

28,6 млн долларов — ЕБРР и Северный инвестиционный банк.

Погашение внешнего государственного долга в январе-октябре 2019 года составило 1 млрд 322,8 млн долларов.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 ноября составил 8,7 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд рублей, или на 2,5%.

За январь-октябрь было размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 771,2 млн долларов. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 551,4 млн долларов и 227,2 млн рублей.

По данным Минфина, в целом государственный долг Беларуси уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 2,7 млрд рублей, или на 5,9%, и составил на 1 ноября года 42,7 млрд рублей.

По отношению к ВВП госдолг составил 33,5%, в том числе внешний госдолг — 26,7%, внутренний — 6,8%.

Министерство финансов ранее определило пороговое значение госдолга, которое не следует превышать, на уровне 45% ВВП. К 2025 году белорусские власти планируют снизить совокупный госдолг до 25% ВВП.

При этом в предстоящие годы значительные платежи Беларуси по госдолгу сохранятся. В 2020 году Беларусь, по данным Минфина, должна направить на обслуживания госдолга 2,8 млрд рублей, на погашение — 6 млрд. При этом около 4,5 млрд рублей (75% суммы погашения) Минфин планирует занять на внешнем и внутреннем рынке для рефинансирования платежей по госдолгу.