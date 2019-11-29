Экс-чиновницу Минздрава Реутскую на шесть лет отправили в колонию

Экс-начальник управления фарминспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская на шесть лет отправится в колонию.

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Такой приговор (не вступил в законную силу) вынес суд Фрунзенского района столицы.

Бывшая чиновница признана виновной в получении взяток и мошенничестве. Подсудимая утверждала, что принимала только цветы и конфеты, а деньги никогда не брала.

В последнем слове она заявила, что «полна желания и сил работать на благо своей родины, приносить пользу обществу».

Кроме шести лет колонии Реутской запрещено на протяжении пяти лет занимать руководящие должности. Она также должна возместить процессуальные издержки 584 рублей; iPhone, кондиционер и кресло будут конфискованы, пишет TUT.by .

Информация о ее задержании появилась 27 сентября 2018 года.