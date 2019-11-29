В Бресте двух противников аккумуляторного завода будут судить

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Суд Ленинского района Бреста рассмотрит протоколы, составленные в отношении двух противников аккумуляторного завода.

Их обвиняют в участии в несанкционированном пикете во время парламентской кампании. Перед судом предстанут Андрей Слиж (10 декабря) и Александр Марачевский (12 декабря).

Как сообщил БелаПАН Слиж, 29 ноября в Ленинском РОВД Бреста им выписали повестки в суд на основании составленных в их отношении 27 ноября в этом райотделе протоколов по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года).

«Милиция посчитала несанкционированным массовым мероприятием 25 октября в Бресте на улице Советской предвыборный агитационный пикет кандидата в депутаты на парламентских выборах активистки «Европейской Беларуси» Полины Шaрендo-Панасюк, — сказал Слиж. — Так как в предвыборной программе Шaрендo-Панасюк было требование закрыть аккумуляторный завод под Брестом, мы раздавали на этом пикете информационные материалы с логотипом «Стоп завод» о вредном воздействии свинца на организм человека».

Слиж считает привлечение его и Марачевского к административной ответственности очередной попыткой надавить на активистов общественной кампании против аккумуляторного завода.

«24 октября Шарендо-Панасюк была лишена регистрации кандидатом в депутаты избирательной комиссией Брестского-Западного округа № 1. Это решение Шарендо-Панасюк обжаловала и до рассмотрения жалобы оставалась в статусе кандидата в депутаты, поэтому ее пикет 25 октября был законным», — заявил Слиж.

Он напомнил, что на выборы в парламент выдвигали свои кандидатуры четыре противника завода, однако лишь один был зарегистрирован — Владимир Мороз. Троим в регистрации было отказано: Александру Кабанову — в Брестском-Западном избирательном округе № 1, Роману Кисляку — в Брестском-Центральном избирательном округе № 2, Елене Макаревич — в Брестском-Восточном избирательном округе № 3. Владимир Мороз 1 ноября был лишен регистрации кандидатом в депутаты избирательной комиссией Брестского-Пограничного округа № 4, по которому баллотировался.
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Тэги: аккумуляторный завод Персона: Андрей Слиж Александр Марачевский Город: Брест

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