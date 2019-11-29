Группа «Без Билета» готовится к прощальному концерту

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Группа «Без Билета» в скором времени официально перестанет существовать: музыканты попрощаются со сценой 28 декабря в «Минск-Арене».

 

 

В этот день под крышей самой большой площадки страны соберутся составы группы разных лет и прозвучат песни из разных альбомов.

Накануне группа откатала тур по минским подземным переходам, организуя неожиданные флешмобы в наиболее людных местах города. «Без Билета» отдали дань городу, в котором они жили и играли музыку 20 лет.

Музыканты готовы поделиться профессиональным опытом и на основе тура посоветовать наиболее хлебное место — подземный переход у филармонии. Здесь в считанные минуты собрался аншлаг.

Фото Алексея Матюшкова

 
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