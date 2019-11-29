Лявон Вольский перезаписал «Тры чарапахі»

Известная песня «Тры чарапахі» получила новую аранжировку и специальное лирик-видео, для которого Лявон Вольский лично написал все тексты и нарисовал иллюстрации.

Автор аранжировки — норвежский саундпродюсер Снорре Бергеруд, известный по последним сольным альбомам Вольского.

«Мы давно играем на концертах этот вариант песни, и надо было зафиксировать его. Для лирик-видео сначала хотели написать текст, а потом появилась идея добавить туда и рисунки. Делалось все быстро, но весело, и это настроение подходит песне», — прокомментировал Лявон Вольский.

Что из этого получилось, можно послушать и увидеть в видео, созданном при поддержке партнерской программы MediaCube Network.

Такое же название — «Тры чарапахі» — получил свежий мини-альбом Лявона Вольского, в который вместе с заглавной песней попали еще два перезаписанных хита N.R.M. его авторства: «Лёгкія-лёгкія» и «Паветраны шар». Релиз доступен на всех главных цифровых площадках.

Слушайте Try čarapachi — Lavon Volski на Яндекс.Музыке

Все эти песни и многие другие хиты за 35 лет музыкальной карьеры Лявона Вольского прозвучат на ближайшем концерте уже в эту субботу, 30 ноября, в Гродно в клубе «Галактика». Начало в 19:00.