Микроавтобус всмятку: под Могилевом в ДТП погибли два человека
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Могилевском районе недалеко от деревни Салтановка.
Как сообщили в региональном УСК, авария произошла вечером 22 ноября.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса «ГАЗ 2705» на дороге Могилев — Бобруйск выскочил на встречку, где врезался в трактор с прицепом.
Травмы, полученные в результате столкновения оказались не совместимыми с жизнью для двоих пассажиров микроавтобуса (21-летний парень умер на месте происшествия, а 54-летний мужчина — по пути в больницу).
В настоящее время в отношении водителя «ГАЗ» открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 317 УК.
Следователи ищут свидетелей ДТП и просят всех очевидцев позвонить по телефонам:
- +375 222 230500;
- +375 222 298181.
Напомним, сегодня по всей стране Госавтоинспекция проводит спецмероприятие.