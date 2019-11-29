Микроавтобус всмятку: под Могилевом в ДТП погибли два человека

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Могилевском районе недалеко от деревни Салтановка.

Фото Следственного комитета

Как сообщили в региональном УСК, авария произошла вечером 22 ноября.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «ГАЗ 2705» на дороге Могилев — Бобруйск выскочил на встречку, где врезался в трактор с прицепом.

Травмы, полученные в результате столкновения оказались не совместимыми с жизнью для двоих пассажиров микроавтобуса (21-летний парень умер на месте происшествия, а 54-летний мужчина — по пути в больницу).

В настоящее время в отношении водителя «ГАЗ» открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 317 УК.

Следователи ищут свидетелей ДТП и просят всех очевидцев позвонить по телефонам:

+375 222 230500;

+375 222 298181.

Напомним, сегодня по всей стране Госавтоинспекция проводит спецмероприятие.