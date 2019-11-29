На субботу объявлен оранжевый уровень опасности
Сегодня и завтра в Беларуси будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления.
Как сообщили в Белгидромете, наблюдающиеся по центральным и южным районам туманы, распространятся на восток республики и сохранятся в течение последней осенней ночи.
Днем 30 ноября практически на всей территории страны на дорогах ожидается гололедица.
Белорусские спасатели советуют в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
О рекомендациях Госавтоинспекции можно узнать здесь.
Также МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
- пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
- соблюдайте скоростной режим.