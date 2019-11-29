На субботу объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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Сегодня и завтра в Беларуси будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления.

Фото pixabay.com

Как сообщили в Белгидромете, наблюдающиеся по центральным и южным районам туманы, распространятся на восток республики и сохранятся в течение последней осенней ночи.


Гололед нагрузил травматологов работой

Днем 30 ноября практически на всей территории страны на дорогах ожидается гололедица.

Белорусские спасатели советуют в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О рекомендациях Госавтоинспекции можно узнать здесь.

Также МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
  • соблюдайте скоростной режим.
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Тэги: туман гололед

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