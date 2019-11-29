Лукашенко: предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз

Кто может занять пост госсекретаря Совета безопасности Беларуси? Этот вопрос обсуждался 29 ноября у президента.

Александр Лукашенко встретился с пока еще действующим госсекретарем Совбеза Станиславом Засем и главой Администрации президента Натальей Кочановой.

На недавнем саммите ОДКБ в Бишкеке Станислав Зась был утвержден генеральным секретарем этой организации. К своей новой работе в Москве он приступит 1 января, «но уже фактически работает там», отметил Лукашенко.

В Бишкеке Станислав Зась принимал участие в закрытой части саммита ОДКБ вместе с лидерами входящих в организацию стран.

«Вы увидели всю эту кухню, вплотную познакомились со всеми президентами, увидели их позиции, что касается нашего оборонительного союза. Напутствовать вас нет смысла, поэтому хотел с вами обсудить вопросы дальнейшего функционирования госсекретариата», — пояснил Лукашенко на сегодняшней встрече.

Президент Беларуси отметил, что «предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз: и экономическая составляющая (в 2020 году Беларусь начинает председательствовать в ЕАЭС. — пресс-служба), и силовая оборона в ОДКБ, и в Союзном государстве Высший госсовет нынешний президент Беларуси возглавляет. С одной стороны, почетно, с другой — ответственно», — сказал Лукашенко.

Он поинтересовался у Зася и Кочановой, кого предлагается назначить на должность госсекретаря Совбеза, есть ли сейчас в этом ведомстве какие-нибудь проблемы или необходимость в реформировании.