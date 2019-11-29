Евразийскую экономическую комиссию возглавит Михаил Мясникович

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Бывший премьер-министр Беларуси, нынешний председатель Совета Республики Михаил Мясникович возглавит коллегию Евразийской экономической комиссии на ближайшие четыре года.

Михаил Мясникович с президентами России и Беларуси. Фото kremlin.ru

Этот вопрос обсуждался 29 ноября на встрече Мясниковича с президентом Беларуси.

В феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Беларуси. Страна получит право назначить своего председателя ЕЭК.

«Конечно, мы думали над тем, кого же рекомендовать. Правда, и желающие были. Но я считаю, что это вам под силу, только вам. Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть», — сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Мясниковичу.

Президент Беларуси уже проинформировал о кандидатуре своих коллег по ЕАЭС.


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«Отторжения нет. Я и вчера разговаривал с рядом руководителей. Многие вас знают. Не многие, а все знают. Все воспринимают положительно. Я считаю, с какой стороны ни подойди, и в личном отношении, это неплохо будет для вас — поработать там и принести пользу не только Беларуси, но и всему нашему экономическому сообществу», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В мае следующего года Михаилу Мясниковичу исполнится 70 лет. В 1995-2001 годах возглавлял Администрацию президента, в 2010-2014 — был премьер-министром. Также работал помощником президента, возглавлял Национальную академию наук
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Тэги: ЕЭК Евразийский союз Персона: Александр Лукашенко Михаил Мясникович

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