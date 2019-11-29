Транспортный коллапс на границе продолжается

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Сложная ситуация на переходах на белорусско-литовском и белорусско-латвийском направлениях сохраняется.

По информации Госпогранкомитета на 16:00 в очередях на выезд в страны Евросоюза находится около 1300 большегрузных автомобилей.

На выезд в Литву скопилось более 920 фур:

  • «Каменный Лог» — более 370;
  • «Бенякони» — более 240;
  • «Привалка» — более 160;
  • «Котловка» — более 150.

В двух пунктах пропуска на латвийском направлении в «колейке» стоит более 290 грузовиков:

  • «Урбаны» — более 160;
  • «Григоровщина» — более 130.

А вот въехать в Польшу желающих почти нет:

  • «Козловичи» — более 20.
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Тэги: очереди на границе

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