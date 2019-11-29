Транспортный коллапс на границе продолжается
Сложная ситуация на переходах на белорусско-литовском и белорусско-латвийском направлениях сохраняется.
По информации Госпогранкомитета на 16:00 в очередях на выезд в страны Евросоюза находится около 1300 большегрузных автомобилей.
На выезд в Литву скопилось более 920 фур:
- «Каменный Лог» — более 370;
- «Бенякони» — более 240;
- «Привалка» — более 160;
- «Котловка» — более 150.
В двух пунктах пропуска на латвийском направлении в «колейке» стоит более 290 грузовиков:
- «Урбаны» — более 160;
- «Григоровщина» — более 130.
А вот въехать в Польшу желающих почти нет:
- «Козловичи» — более 20.