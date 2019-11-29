Крутой назначен первым вице-премьером, Турчин — главой Минской области
Два важных кадровых решения принял 29 ноября президент Беларуси.
Первый вице-премьер Александр Турчин назначен председателем Минского облисполкома.
Место Турчина в структуре Совета министров займет Дмитрий Крутой, до сегодняшнего дня возглавлявший Министерство экономики.
Комментируя назначения, Александр Лукашенко отметил, что Турчина «пора выводить на самостоятельную работу, серьезно на него посмотреть и проверить в деле».
Турчин уже работал в Минской области: в 2010-2012 годах возглавлял областной комитет экономики, а в 2010-2015 годах занимал должность заместителя председателя облисполкома, отмечает пресс-служба президента. Первым вице-премьером Турчин был назначен в августе 2018 года.
Лукашенко подчеркнул, что уход нынешнего главы Минской области Анатолия Исаченко в отставку никак не связан с качеством его работы. Исаченко по состоянию здоровья сменит должность, но продолжит курировать дела региона в качестве уполномоченного президента, заявил Лукашенко.
По его словам, кандидатуру Дмитрия Крутого на пост первого вице-премьера поддержал сам Александр Турчин, отметивший, что Крутой является одним из наиболее подготовленных специалистов в правительстве. Министерство экономики Крутой возглавлял с 18 августа 2018 года.