Крутой назначен первым вице-премьером, Турчин — главой Минской области

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Два важных кадровых решения принял 29 ноября президент Беларуси.

Первый вице-премьер Александр Турчин назначен председателем Минского облисполкома.

Место Турчина в структуре Совета министров займет Дмитрий Крутой, до сегодняшнего дня возглавлявший Министерство экономики.

Александр Турчин

Дмитрий Крутой

Комментируя назначения, Александр Лукашенко отметил, что Турчина «пора выводить на самостоятельную работу, серьезно на него посмотреть и проверить в деле».

Турчин уже работал в Минской области: в 2010-2012 годах возглавлял областной комитет экономики, а в 2010-2015 годах занимал должность заместителя председателя облисполкома, отмечает пресс-служба президента. Первым вице-премьером Турчин был назначен в августе 2018 года. 

Лукашенко подчеркнул, что уход нынешнего главы Минской области Анатолия Исаченко в отставку никак не связан с качеством его работы. Исаченко по состоянию здоровья сменит должность, но продолжит курировать дела региона в качестве уполномоченного президента, заявил Лукашенко.

По его словам, кандидатуру Дмитрия Крутого на пост первого вице-премьера поддержал сам Александр Турчин, отметивший, что Крутой является одним из наиболее подготовленных специалистов в правительстве. Министерство экономики Крутой возглавлял с 18 августа 2018 года.
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Тэги: кадровые назначения Персона: Дмитрий Крутой Александр Турчин Анатолий Исаченко Александр Лукашенко

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