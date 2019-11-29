БЖД отменяет комиссионный сбор при оформлении электронных билетов

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Сейчас такой сбор при покупке электронных билетов на поездки внутри Беларуси равен 24 копейкам, а в международном сообщении — 78 копейкам.

По информации пресс-службы БЖД, с 1 декабря электронный билет с электронной регистрацией обойдется пассажирам дешевле, чем при покупке в билетной кассе.

При покупке билета без электронной регистрации или отказе от нее и обращении в билетную кассу для оформления на бланке применят тариф, установленный Министерством антимонопольного регулирования и торговли.
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Тэги: БЖД электронный билет Город: Минск

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