БЖД отменяет комиссионный сбор при оформлении электронных билетов

Сейчас такой сбор при покупке электронных билетов на поездки внутри Беларуси равен 24 копейкам, а в международном сообщении — 78 копейкам.

По информации пресс-службы БЖД, с 1 декабря электронный билет с электронной регистрацией обойдется пассажирам дешевле, чем при покупке в билетной кассе.

При покупке билета без электронной регистрации или отказе от нее и обращении в билетную кассу для оформления на бланке применят тариф, установленный Министерством антимонопольного регулирования и торговли.