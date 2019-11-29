Житель Минского района обворовал шаурменную в столице

Сотрудники общепита сообщили утром 27 ноября о взломе окна в рабочем помещении. С их слов, пропала вся выручка, электрочайник и гриль-печь.

По сообщению пресс-службы МВД, служебная немецкая овчарка по кличке Аза шла по следу полтора километра и в итоге нашла у подъезда многоэтажки 26-летнего жителя Минского района. Он выдал похищенное, которое хранилось в квартире знакомого.

Вечером поступило сообщение о незаконном проникновении в частный дом. Хозяева рассказали, что злоумышленник пробрался в жилище через окно, однако ничего не украл. На месте происшествия вместе с правоохранителями работала служебная собака по кличке Ларнака. Она пришла к той самой шаурменной, а оттуда — к дому, где накануне был задержан подозреваемый.