Житель Минского района обворовал шаурменную в столице

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Сотрудники общепита сообщили утром 27 ноября о взломе окна в рабочем помещении. С их слов, пропала вся выручка, электрочайник и гриль-печь.

По сообщению пресс-службы МВД, служебная немецкая овчарка по кличке Аза шла по следу полтора километра и в итоге нашла у подъезда многоэтажки 26-летнего жителя Минского района. Он выдал похищенное, которое хранилось в квартире знакомого.

Вечером поступило сообщение о незаконном проникновении в частный дом. Хозяева рассказали, что злоумышленник пробрался в жилище через окно, однако ничего не украл. На месте происшествия вместе с правоохранителями работала служебная собака по кличке Ларнака. Она пришла к той самой шаурменной, а оттуда — к дому, где накануне был задержан подозреваемый.
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Тэги: кража шаурма служебная собака

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