Премьер-министр Ирака согласился уйти в отставку из-за массовых протестов

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Адиль Абдул-Махди заявил, что подаст в отставку на фоне массовых антиправительственных протестов, охвативших всю страну, в ходе которых погибло более 400 человек.

О своей отставке Адиль Абдул-Махди объявил после пятничной проповеди одного из духовных лидеров шиитов Али Систани. Аятолла обратился к парламенту с призывом выразить вотум недоверия правительству и провести досрочные выборы, пишет Deutsche Welle.

«В ответ на этот призыв и для того, чтобы как можно быстрее его выполнить, я направлю в парламент прошение [принять] мою отставку с поста главы нынешнего правительства», — заявил Абдул-Махди.

Массовые протесты в Ираке начались 1 октября из-за коррупции, безработицы и падения уровня жизни.
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Тэги: антиправительственные демонстрации отставка премьер-министра Ирак Персона: Адиль Абдул-Махди Али Систани Город: Багдад

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