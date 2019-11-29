В центре Лондона мужчина с ножом напал на людей

Нападавший ранил пять человек. Предварительно, его застрелила полиция.

Злоумышленник напал на людей в здании рядом с Лондонским мостом, сообщает Скотланд-Ярд в Twitter.

«Задержан мужчина. Насколько мы понимаем, несколько человек получили ранения», — говорится в сообщении полиции.

Пользовательница Twitter Аманда Хантер, которая находилась в то время в городском автобусе, который находился на мосту, зафиксировала как полиция стояла у тела, вероятно, застреленного мужчины.

Журналистка Люси Джонс была в ресторане, когда вооруженные полицейские ворвались внутрь. Она сказала: «Мы обедали, когда полицейский кричал: "Полезайте на пол". Они заперли все двери, и нам пришлось спешить в заднюю часть ресторана рядом с туалетом. Там плакали женщины. Это было ужасно. Мы услышали выстрел и еще один офицер закричал: "Нам нужно выбраться"».