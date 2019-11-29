Бабич назвал условия доступа продукции стран ЕАЭС на российский рынок

Первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич выступил в Москве на конференции «Евразийская экономическая интеграция».

По словам Бабича, единственные условия доступа продукции стран ЕАЭС на российский рынок — «соответствие продукции обязательным требованиям технических регламентов, достоверность сведений о месте происхождения продукции и соблюдение условий добросовестной конкуренции, чтобы российским производителям не надо было конкурировать с контрафактной продукцией, ввозимой из третьих стран по льготным тарифам». Трансляция конференции велась на сайте Евразийского банка развития.

«Мы понимаем, что партнеры по союзу заинтересованы в доступе на емкий российский рынок, но в этом, как ни покажется странным, наши интересы абсолютно совпадают, — продолжил бывший посол РФ в Минске — Увеличение объемов представленной на рынке продукции, повышение уровня конкуренции позволяет потребителям получать больший ассортимент продукции потенциально по более низким ценам».

«На всех уровнях мы последовательно выступаем за устранение барьеров на внутреннем рынке союза», — подчеркнул чиновник.

Россельхознадзор неоднократно обвинял Беларусь в несоблюдении технических регламентов и ввозе санкционной продукции из третьих стран под видом белорусской.