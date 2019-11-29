Воздух в метро Лондона признали самым грязным в мире

Виновниками загрязнения являются частицы, концентрация которых на отдельных участках превышает допустимые показатели во много раз.

Загрязнение воздуха происходит из-за трения колес о рельсы вагонов метрополитена, а также из-за работы тормозных колодок и эскалаторов. Также свою лепту в загрязнение вносит плохая вентиляция на станциях и в вагонах, пишет The Times , ссылаясь на исследование лондонского Королевского колледжа.

Ученые обеспокоены тем, что загрязненный воздух в метро негативно влияет на организм человека. Так, частицы проникают глубоко в легкие и попадают в кровоток, что может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также стать причиной инсульта и рака легких.

«Мы тратим около 60 миллионов фунтов стерлингов каждый год на очистку наших поездов, станций и туннелей и стремимся обеспечить нашим сотрудникам и клиентам максимально чистый воздух», — заявила главный инспектор по вопросам безопасности, здоровья и состояния окружающей среды компании Transport for London Лилли Мэтсон.

Подземка в британской столице состоит из 11 линий и насчитывает 270 станций. Ежедневно метрополитеном пользуются около трех миллионов пассажиров.