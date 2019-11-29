Полоцкого блогера Алеся Круткина арестовали на 15 суток за репост в соцсети

Судья посчитал, что публикация содержала «призыв на незаконное мероприятие на Октябрьской площади в Минске».

Круткин провел ночь на 29 ноября в полоцком изоляторе временного содержания, но в суд его с утра не привезли. Местные активисты нашли его в РОВД, сообщает «Витебская весна» .

Алеся обвинили в том, что он 12 ноября перепостил на своей странице в соцсети сообщение «с призывом на незаконную акцию». Блогер сделал перепост информации из группы «Европейская Беларусь» о проведении предвыборного митинга на Октябрьской площади в Минске 15 ноября.

Круткин свою вину не признал. Он не считает этот репост призывом на незаконное мероприятие в период избирательной кампании. Блогер намерен обжаловать это решение Полоцкого суда, но признался, что не знает, как это сделать, находясь в ИВС.