На жителя Дрибина составили административный протокол за дизлайк в «Одноклассниках»

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Как сообщил Андрей Юрков, основанием для составления протокола послужило то, что он поставил дизлайк под материалом в социальной сети.

«Во блин! Думал, выборы закончились. А тут на тебе протокол! Шьют распространение экстремистской символики. На "Одноклассниках" в ленте поставил дизлайк под материалом, где указано, что под нацистским флагом уничтожено 35 миллионов советских граждан. Бодрствуют доморощенные фашисты», — написал он в фейсбуке, передает 6tv.by.

Андрей Юрков — известный в Дрибине и Горках общественный активист. На парламентских выборах 2019 года выдвигался кандидатом в депутаты Палаты представителей.
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Тэги: административный протокол Одноклассники Персона: Андрей Юрков Город: Дрибин

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