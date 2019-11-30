Беларусь в субботу будет штормить
Во второй половине дня на территорию Беларуси начнет поступать прохладная неустойчивая воздушная масса со Скандинавии.
До обеда погоду в республике будут определять малоактивные атмосферные фронты.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, переходящие в мокрый снег.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый.
Температура воздуха: максимальная днем 0..+5°C (во второй половине дня понижение до -1..-3°C.
В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Ветер северо-западный порывистый.
Температура воздуха:
- утром 0..+2°C;
- днем 0..+2°C;
- вечером 0..-2°C.
Днем на большей части территории страны на дорогах ожидается гололедица.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
- пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
- соблюдайте скоростной режим.