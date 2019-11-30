Беларусь в субботу будет штормить

Во второй половине дня на территорию Беларуси начнет поступать прохладная неустойчивая воздушная масса со Скандинавии.

Фото pixabay.com

До обеда погоду в республике будут определять малоактивные атмосферные фронты.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, переходящие в мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый.

Температура воздуха: максимальная днем 0..+5°C (во второй половине дня понижение до -1..-3°C.

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Ветер северо-западный порывистый.

Температура воздуха:

утром 0..+2°C;

днем 0..+2°C;

вечером 0..-2°C.

Днем на большей части территории страны на дорогах ожидается гололедица.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):