Беларусь в субботу будет штормить

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Во второй половине дня на территорию Беларуси начнет поступать прохладная неустойчивая воздушная масса со Скандинавии.

Фото pixabay.com

До обеда погоду в республике будут определять малоактивные атмосферные фронты.


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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, переходящие в мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый.

Температура воздуха: максимальная днем 0..+5°C (во второй половине дня понижение до -1..-3°C.

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Ветер северо-западный порывистый.

Температура воздуха:

  • утром 0..+2°C;
  • днем 0..+2°C;
  • вечером 0..-2°C.

Днем на большей части территории страны на дорогах ожидается гололедица.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
  • соблюдайте скоростной режим.
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Тэги: погода гололед гололедица

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