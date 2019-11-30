На западе Беларуси обновились температурные рекорды

/ Экономика
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Новые температурные рекорды дня установлены 29 ноября в ряде городов на западе Беларуси.

Фото pixabay.com

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, теплее всего было в Высоком — 9,7 градуса тепла. Прежний рекорд составлял 8,9 градуса (зафиксирован в 2012 году).

Такая же температура, как и в Высоком, отмечена в Дрогичине (исторических данных в электронном архиве Белгидромета по этому райцентру нет). На третьем месте Брест — 9,6 градуса, здесь повторен максимум также 2012 года.

В трех населенных пунктах Брестской и Гродненской областей обновились рекорды дня 41-летней давности: в Пружанах — 9,5 (7,5), Волковыске — 9,1 (7,6) и Ивацевичах — 8,5 (8).

В Гродно воздух прогрелся до 8,5 градуса выше нуля (было 7,4 в 2012 году).

Рекорд дня для всей территории страны устоял (10 градусов в Лельчицах 29 ноября 2009 года).

В уходящем месяце рекорды тепла фиксировались также 4-го, 5-го, 9-го, 10-го, 13-го и 14-го числа.

В октябре рекорды тепла обновлялись 13 дней (с 13-го по 16-е, с 19-го по 27-е), рекорды холода — в ночь на 31 октября. Как сообщал Белгидромет, такой теплый октябрь отмечен второй раз за последние 75 лет.

Напомним, сегодня в Беларуси во второй половине дня начнется похолодание.
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Тэги: погода температурный рекорд

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