ГАИ выступила с предупреждением
В последние дни в связи с ухудшением погодных условий сотрудники Госавтоинспекции фиксируют всплеск дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, на субботу объявлен оранжевый уровень опасности.
В связи с этим, ГАИ выступила с предупреждением участникам дорожного движения.
Водителям:
- выбирайте скорость движения с учетом погодных условий и конкретной ситуации на дороге;
- соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал движения;
- откажитесь от совершения необдуманных маневров и обгонов;
- на скользкой дороге автомобиль резко остановить невозможно;
- будьте внимательны при проезде мостов и путепроводов, пешеходных переходов и остановок.
Пешеходам:
- при переходе проезжей части проявляйте благоразумие;
- переходите проезжую часть дороги только по обозначенным переходам;
- при переходе убедитесь в отсутствии приближающихся автомобилей;
- при движении вне населенных пунктов идите только навстречу транспорту;
- в темное время суток обязательно используйте фликеры;
- при посадке в общественный транспорт будьте предельно осторожны, не толкайте друг друга и обязательно держитесь за поручни.