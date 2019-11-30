В последние дни в связи с ухудшением погодных условий сотрудники Госавтоинспекции фиксируют всплеск дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, на субботу объявлен оранжевый уровень опасности.

В связи с этим, ГАИ выступила с предупреждением участникам дорожного движения.

Водителям:

выбирайте скорость движения с учетом погодных условий и конкретной ситуации на дороге;

соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал движения;

откажитесь от совершения необдуманных маневров и обгонов;

на скользкой дороге автомобиль резко остановить невозможно;

будьте внимательны при проезде мостов и путепроводов, пешеходных переходов и остановок.

Пешеходам: