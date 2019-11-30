ГАИ выступила с предупреждением

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В последние дни в связи с ухудшением погодных условий сотрудники Госавтоинспекции фиксируют всплеск дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, на субботу объявлен оранжевый уровень опасности.

В связи с этим, ГАИ выступила с предупреждением участникам дорожного движения.

Водителям:

  • выбирайте скорость движения с учетом погодных условий и конкретной ситуации на дороге;
  • соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал движения;
  • откажитесь от совершения необдуманных маневров и обгонов;
  • на скользкой дороге автомобиль резко остановить невозможно;
  • будьте внимательны при проезде мостов и путепроводов, пешеходных переходов и остановок.

Пешеходам:

  • при переходе проезжей части проявляйте благоразумие;
  • переходите проезжую часть дороги только по обозначенным переходам;
  • при переходе убедитесь в отсутствии приближающихся автомобилей;
  • при движении вне населенных пунктов идите только навстречу транспорту;
  • в темное время суток обязательно используйте фликеры;
  • при посадке в общественный транспорт будьте предельно осторожны, не толкайте друг друга и обязательно держитесь за поручни.
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Тэги: ГАИ погода гололед

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