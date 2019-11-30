Администрация президента поручила Генпрокуратуре изучить дела осужденных по ст. 328 УК

Генеральная прокуратура назначена ответственным органом по вопросам, связанным со вступившими в силу приговорами по четвертой — одной из наиболее суровых частей «антинаркотической» ст. 328 Уголовного кодекса.

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Как сообщила БелаПАН участница инициативы «Пикет-328» Вера из Минска, пожелавшая не называть свою фамилию, об этом стало известно из письма, которое она получила из Администрации президента.

Представитель инициативы сообщила, что она писала о необходимости проведения амнистии, уточнения термина «умысел на сбыт», из-за неясной трактовки которого, по ее словам, суды нередко ужесточают наказание.

29 ноября активистки инициативы провели очередной пикет в столичном Киевском сквере. Уличными акциями они пытаются добиться от суда и следствия справедливой квалификации проступков своих детей.

Матери не отрицают их виновность, но не согласны с тем, что в их действиях были обстоятельства, позволившие судам приговорить их по более суровым частям ст. 328 УК.

В ответе из Администрации президента было, в частности, указано, что «на данный момент куратором по всем вопросам, касающимся этой темы, назначена Генпрокуратура» и все материалы переданы туда.

На прошлой неделе Вера и еще несколько участниц инициативы были на приеме у начальника отдела методики и аналитической работы управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам Генпрокуратуры Евгении Парамоновой.

«Как нам объяснили, они сейчас изучают дела по четвертой части 328-й статьи, чтобы выработать какую-то единую практику и посмотреть, насколько они между собой отличаются, — отметила собеседница. — Есть же дела, где деяния вроде бы одинаковые, но в одном случае дают [приговор] по третьей части, а в другом — по четвертой. То есть на данном этапе вся Генпрокуратура завалена 328-й статьей».

«Я принесла ей ответ из Администрации президента, сказала, что они назначены ответственными по всем вопросам, в том числе по амнистии. Но она фактически ничего на это не сказала. По идее, они должны аккумулировать все наши предложения и по изменению законодательства, и по амнистии, а нас вместо этого послали в Палату представителей», — сказала женщина.

Как ранее сообщал БелаПАН, 24 октября активистки инициатив «Пикет-328», «Дети-328» (матери несовершеннолетних, осужденных по «антинаркотической» статье), а также движения «Матери 328» встретились с главой Администрации президента Натальей Кочановой и сотрудниками этого ведомства.

Были подняты проблемы чрезмерно суровых приговоров в отношении оступившихся несовершеннолетних, вынесения приговоров в соответствии с «устаревшими и неактуальными» постановлениями пленумов Верховного суда 2002 и 2003 годов, массового осуждения людей по ч. 4 ст. 328 УК, которая предполагает незаконные действия с наркотиками в составе организованной группы, и др.

Активистки передали Кочановой свои предложения. Глава Администрации президента пообещала ознакомить с ними Александра Лукашенко.

29 октября официальный лидер провел совещание с представителями силовых и правоохранительных структур по вопросам противодействия распространению наркотиков.

Среди прочего он поручил тщательно изучить предложения, которые высказывают в том числе родственники осужденных по ст. 328 УК.

Лукашенко подчеркнул, что главная задача суда при рассмотрении дел по этой статье — «тщательно разобраться в ситуации и назначить адекватное обстоятельствам дела наказание».

28 ноября в новостном выпуске на телеканале «Беларусь 1» было заявлено, что по итогам совещания разработан комплекс мер для более эффективного противодействия наркопреступности.

В числе предложений — возможность помилования, а в отдельных случаях — условно-досрочного освобождения осужденных за наркотики.

В комментарии государственному телеканалу заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич сообщил: «Исходя из принципа справедливости, президент поручил посмотреть, кто находится в местах лишения свободы. Возможно, люди уже осознали, поняли, что они оступились, ошиблись. Если они стали на путь исправления, возможно и условно-досрочное освобождение, но при определенных условиях: если эти люди действительно станут на путь исправления, возьмут на себя обязательство трудоустроиться или поступить на учебу».

«Также президент поручил опять же посмотреть, кто находится в местах лишения свободы, и если это люди случайно оступившиеся — представить их к помилованию. Но индивидуально», — подчеркнул чиновник.