В Германии названо слово 2019 года
Общество немецкого языка в Висбадене объявило накануне слово 2019 года.
Победителем стало слово Respektrente, которое можно перевести словосочетанием «пенсия в знак признания трудового вклада».
Как пишет
Дословный перевод Respektrente — «пенсия из уважения».
Также в тройку вошли:
- Rollerchaos — «самокатохаос» (электросамокаты были официально допущены в качестве транспортного средства на улицы немецких городов в середине июня 2019 года и с тех пор раздражают остальных участников дорожного движения);
- Fridays for Future — «пятницы ради будущего» (протесты в защиту климата под этим девизом начались с инициативы шведской школьницы и Греты Тунберг; всего за несколько месяцев акции переросли в глобальное молодежное движение).
Всего Общество немецкого языка в Висбадене выбирает десять «слов года». В финал выходят не наиболее часто употреблявшиеся в течение года слова, а те, которые наиболее метко отражают его самые важные события и темы и таким образом подводят своеобразный лингвистический итог года.