В Германии названо слово 2019 года

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Общество немецкого языка в Висбадене объявило накануне слово 2019 года.

Иллюстрация pixabay.com

Победителем стало слово Respektrente, которое можно перевести словосочетанием «пенсия в знак признания трудового вклада».

Как пишет DW, выбор лингвистов связан с введением базовой пенсии для немцев, трудовой стаж которых составляет 35 лет, но при этом положенное им ежемесячное пособие по возрасту не дотягивает до уровня прожиточного минимума.

Дословный перевод Respektrente — «пенсия из уважения».

Также в тройку вошли:

  • Rollerchaos — «самокатохаос» (электросамокаты были официально допущены в качестве транспортного средства на улицы немецких городов в середине июня 2019 года и с тех пор раздражают остальных участников дорожного движения);
  • Fridays for Future — «пятницы ради будущего» (протесты в защиту климата под этим девизом начались с инициативы шведской школьницы и Греты Тунберг; всего за несколько месяцев акции переросли в глобальное молодежное движение).

Всего Общество немецкого языка в Висбадене выбирает десять «слов года». В финал выходят не наиболее часто употреблявшиеся в течение года слова, а те, которые наиболее метко отражают его самые важные события и темы и таким образом подводят своеобразный лингвистический итог года.
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Тэги: Германия слово года

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