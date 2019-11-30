В Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира по биатлону

30 ноября начинается новый сезон Кубка мира по биатлону. Первый этап принимает шведский Эстерсунд. Сегодня состоятся две смешанные эстафеты.

Фото biathlonworld.com

В 15:00 по минскому времени начнется одиночная смешанная эстафета, в которой участвуют два спортсмена, сменяющие друг друга на этапах поочередно. За Беларусь побегут Анна Сола и Никита Лобастов. Всего на гонку заявлено 26 команд.

В 17:00 начнется классическая смешанная эстафета: первые два этапа бегут женщины, следующие два — мужчины. Тренерский штаб сборной Беларуси на эту гонку заявил Динару Алимбекову, Ирину Кривко, Сергея Бочарникова и Антона Смольского.

Всего на старт выйдут 25 команд.

Кубок мира состоится из девяти этапов. В этом году, помимо Эстерсунда, этапы пройдут в австрийском Хохфильцене и французском Ле Гран Борнане. В январе лучшие биатлонисты мира соберутся в немецких Оберхофе и Рупольдинге, а затем в словенской Поклюке. Три заключительных этапа пройдут в марте — в чешском Нове Место, финском Контиолахти и норвежском Холменколлене.

Чемпионат мира состоится с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.

Биатлонный комплекс в Раубичах под Минском 2-8 марта примет этап Кубка IBU.