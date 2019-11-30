Профицит бюджета за январь—октябрь превысил 3,7 млрд рублей

За январь-октябрь 2019 года республиканский бюджет сложился с профицитом в размере 3,71 млрд рублей, сообщает Министерство финансов.

По итогам девяти месяцев превышение доходов бюджета над расходами составляло 2,7 млрд. Таким образом, за октябрь профицит вырос на 1 млрд рублей, отмечает БелаПАН.

По данным Минфина, доходы республиканского бюджета в январе-октябре составили 20,56 млрд рублей, или 85,4% уточненного годового плана. Расходы — 16,85 млрд рублей, или 74,9% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 6,6 млрд рублей (68%), на финансирование национальной экономики — 4,5 млрд рублей (79,2%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 12,7 млрд рублей (77,6%).