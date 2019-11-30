В Антополе из-за возгорания эвакуировали учащихся местной школы-интерната

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Возгорание произошло поздно вечером 29 ноября в спальном корпусе школы-интерната в городском поселке Антополь Дрогичинского района.

Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Персонал школы-интерната вывел из спального корпуса 87 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет. Дети были размещены в соседнем учебном корпусе.

Прибывшие по вызову сотрудники МЧС обнаружили незначительное задымление на первом этаже здания спального корпуса. Его причиной стало загорание мусора в приямке подвала.

Загорание было локализовано и ликвидировано спасателями. Повреждений и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС.
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Тэги: возгорание школа-интернат эвакуация Город: Дрогичин

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