В Антополе из-за возгорания эвакуировали учащихся местной школы-интерната
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Возгорание произошло поздно вечером 29 ноября в спальном корпусе школы-интерната в городском поселке Антополь Дрогичинского района.
Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Персонал школы-интерната вывел из спального корпуса 87 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет. Дети были размещены в соседнем учебном корпусе.
Прибывшие по вызову сотрудники МЧС обнаружили незначительное задымление на первом этаже здания спального корпуса. Его причиной стало загорание мусора в приямке подвала.
Загорание было локализовано и ликвидировано спасателями. Повреждений и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается,