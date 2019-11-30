Двое могилевчан выкапывали у чужих домов декоративные растения, продавали, а деньги пропивали

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Двое жителей Могилева обратились в милицию со схожими заявлениями у них с придомовой территории похитили декоративные растения.

У жителя улицы Бонч-Бруевича пропали три канадские ели, каждую из которых их владелец оценил в 100 рублей, а житель улицы Первомайской лишился трех туй, по 20 рублей за штуку.

Как выяснили сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева, к хищениям оказались причастны двое могилевчан 48 и 45 лет. Оба нигде не работают, состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции, ранее уже были судимы за многочисленные кражи.

Ели и туи мужчины продали, а деньги потратили на спиртное, сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Материалы из РОВД переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Подозреваемым гроизт до до четырех лет лишение свободы.
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Тэги: кража декоративные растения Город: Могилев

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