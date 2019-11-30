Российские организации проводят в Минске конгресс о языковой политике в СНГ

Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств» пройдет в Минске 3-4 декабря.

В конгрессе примут участие более 150 экспертов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана — представители научных, образовательных, общественных организаций и издательств, культурные деятели, журналисты.

Мероприятие проводится по инициативе Исполнительного комитета СНГ и Россотрудничества. Организаторами являются Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей (РФ) в партнерстве с российским Государственным институтом русского языка им. Пушкина.

Конгресс пройдет на площадке филиала Российского государственного социального университета (ул. Народная, 21).

Планируется широкое экспертное обсуждение проблем многоязычия, анализ и трансляция наиболее эффективных практик гармонизации языковой ситуации в условиях многоязычного, поликультурного и многоконфессионального государства.

Эксперты оценят роль современных онлайн-технологий в повышении эффективности образовательной политики; важность молодежных культурно-языковых программ (конкурсов, олимпиад, международных лагерей) в интеграционных процессах на пространстве СНГ, сообщает пресс-служба Института имени Пушкина.