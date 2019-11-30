Фестиваль документального кино WATCH DOCS Belarus пройдет в Минске 5-13 декабря

С 5 по 13 декабря в Минске пройдет пятый фестиваль документального кино по правам человека WATCH DOCS Belarus.

Темой фестиваля станет понятие свободы, личного пространства и нормы вмешательства в них со стороны общества и государства.

В программу фестиваля войдут более 25 фильмов, включая короткометражные ленты, от документалистов со всех континентов. Программа WATCH DOCS Belarus демонстрирует большое разнообразие жанров: от детективов, психологических портретов, исповедей и роуд-муви до ошеломляющих аудиовизуальных коллажей.

Особое место в программе фестиваля займет «Море теней» — документальный триллер от продюсера Леонардо Ди Каприо и National Geographic Documentary Films, ставший обладателем зрительского приза фестиваля Sundance.

В этом году впервые WATCH DOCS Belarus не только включает белорусские документальные фильмы в программу, но и учреждает Премию белорусским режиссерам-документалистам на основе зрительского рейтинга и поддержки.

Каждый желающий внести свою лепту в поощрение создания новых документальных фильмов от белорусских авторов может сделать это на краудфандинговой платформе Talaka.org. Поддержать рублем отечественного кинопроизводителя можно будет и купив билет на кинопоказы.

На основе нескольких фильмов WATCH DOCS Belarus проведет ряд открытых обсуждений с участием представителей белорусских НГО, психологов, активистов, социологов, художников.

Для белорусских кинематографистов состоится презентации возможностей от телеканалов «Настоящее время» и «Белсат»; мастер-классы Яцека Петрицкого (Польша) и Бриджит О'Ши (DOK Leipzig); лекция-презентация британского кинорежиссера и критика Марка Казинса.

Открытие фестиваля состоится 5 декабря в 19:00 в кинотеатре «Мир».

Вход на все события, кроме конкурсных показов белорусской программы, свободный.