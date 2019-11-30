Завод ЖБИ в Орше продали с шестой попытки и в десять раз дешевле первоначальной цены

Комплекс зданий завода железобетонных изделий по улице Ленина в Орше продан на аукционе, сообщает Комитет государственного имущества Витебского облисполкома.

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Строения не использовались с июля 2016 года после начала банкротства унитарного предприятия «Оршанский завод ЖБИ».

В состав комплекса завода входит здание административно-бытового корпуса, здание формовочного цеха, здание арматурного цеха, бетонно-смесительный участок, другие строения и помещения.

Оценочная стоимость составляла более 2 млн рублей, но на первых торгах в марте этого года покупателей не нашлось. Затем завод выставлялся еще четыре раза с поэтапным снижением цены.

Шестой аукцион состоялся 28 ноября, оценочная стоимость комплекса зданий была понижена до 12 базовых величин (306 рублей). На эту цену нашлось три покупателя.

В ходе торгов цена увеличилась более чем в 600 раз и на 75 шаге аукциона комплекс зданий завода ЖБИ был продан за 201 тысячу рублей обществу с ограниченной ответственностью из Орши.

Новому собственнику земельный участок площадью 4,5 га предоставляется в аренду на 62 года.