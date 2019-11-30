Театр «Территория мюзикла» готовит премьеру мюзикла для детей «Новогодняя битва магов»

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14 декабря театр «Территория мюзикла» покажет премьеру интерактивного мюзикла для детей «Новогодняя битва магов».

Это оригинальная сказка белорусских авторов Натальи Марчук (автор либретто) и Ильи Полякова (композитор), в основе которой классический праздничный сюжет — спасение Нового года.

Злая ведьму Мурзины ненавидит Новый го, когда когда люди радуются и веселятся. Поэтому она решила усыпить Деда Мороза и Снегурочку, ведь без них Новый год не наступит.

Волею обстоятельств спасать Новый год приходится девочке Маше, а помогают ей бабушка всех снеговиков Снежная Ба, и, конечно, весь зрительный зал.

Героям предстоит сражаться не столько с метафорической злой силой, сколько со своими собственными страхами. Большими и маленькими, например, со страхом стоматологов

«Новогодняя битва магов» — это интерактивный мюзикл. Каждое действие маленьких зрителей влияет на историю.

Над постановкой работает привычный творческий тандем «Территории мюзикла»: режиссер Анастасия Гриненко и хореограф Дмитрий Якубович. А вот художников по костюмам у сказки целых шесть — костюмы персонажей создавали студенты Академии искусств под руководством Юлии Бабаевой.

 

Даты показов

На сцене ДК профсоюзов:

14 декабря (сб, 15:00).

На сцене ДК МАЗ:

22 декабря (вс, 14:30, 16:30, 18:30)

25 декабря (ср, 18:30)

27 декабря (пт, 11:00)

28 декабря (сб, 18:30)

29 декабря (вс, 18:30)

30 декабря (пн, 11:00, 14:00)

 

Сюжет: Новый год 2020
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Тэги: Территория мюзикла Новый год-2020 мюзикл Персона: Анастасия Гриненко Наталья Марчук Илья Поляков Дмитрий Якубович Юлия Бабаева

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