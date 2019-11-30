Театр «Территория мюзикла» готовит премьеру мюзикла для детей «Новогодняя битва магов»

14 декабря театр «Территория мюзикла» покажет премьеру интерактивного мюзикла для детей «Новогодняя битва магов».

Это оригинальная сказка белорусских авторов Натальи Марчук (автор либретто) и Ильи Полякова (композитор), в основе которой классический праздничный сюжет — спасение Нового года.

Злая ведьму Мурзины ненавидит Новый го, когда когда люди радуются и веселятся. Поэтому она решила усыпить Деда Мороза и Снегурочку, ведь без них Новый год не наступит.

Волею обстоятельств спасать Новый год приходится девочке Маше, а помогают ей бабушка всех снеговиков Снежная Ба, и, конечно, весь зрительный зал.

Героям предстоит сражаться не столько с метафорической злой силой, сколько со своими собственными страхами. Большими и маленькими, например, со страхом стоматологов

«Новогодняя битва магов» — это интерактивный мюзикл. Каждое действие маленьких зрителей влияет на историю.

Над постановкой работает привычный творческий тандем «Территории мюзикла»: режиссер Анастасия Гриненко и хореограф Дмитрий Якубович. А вот художников по костюмам у сказки целых шесть — костюмы персонажей создавали студенты Академии искусств под руководством Юлии Бабаевой.