Санслужба проверила бассейны Минска: «Не всё так плохо»

Санитарные службы Минска провели проверку имеющихся в городе бассейнов — от детсадовских и школьных до тренировочных и гостиничных. Нарушения выявили почти на 40 объектах, сообщает агентство «Минск-Новости» .

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В 18 случаях они касались санитарно-технического состояния: это дефекты гидроизоляции чаши, отделка стен, пола, потолка, неисправности осветительных приборов и инвентаря, например поломанные фены, отсутствие в душевых полочек для моющих средств и т. д.

На 12 объектах выявлен ненадлежащий производственный контроль: температурный режим и периодичность контроля качества воды не соответствовали нормативам, работники не следили должным образом за параметрами микроклимата.

Санитарно-эпидемиологический режим не соблюдали в пяти бассейнах, где помещения не убирали как следует либо отсутствовала маркировка уборочного инвентаря, не было упорядочено его хранение.

В трех учреждениях не предоставили сведения о прохождении персоналом медосмотров.

Превышений по содержанию хлора не выявлено, но некоторые пробы воды в чашах не соответствовали гигиеническим нормативам. Отмечены нарушения по содержанию свободного хлора и хлоридов; запах оценен в 5 баллов при норме не более 3; имели место единичные случаи нестандарта по микробиологическим показателям.

«Не всё так плохо с минскими бассейнами. Мы специально заострили внимание на нарушениях, чтобы руководители объектов знали о них и уделили больше внимания профилактике», — отметила главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк.