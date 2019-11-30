В Гродно на женщину упал строительный забор. Пострадавшая в больнице

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Сорокалетняя жительница Гродно пострадала вечером 29 ноября, когда на нее упал забор, ограждавший ремонтируемое здание.

Фото Hrodna.Life

Инцидент произошел на улице Горького возле дома № 67. Женщина получила телесные повреждения. Пострадавшая была доставлена в больницу, где находится и в настоящее время.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.

Следователями осмотрено место происшествия. Опрошены сотрудники организации, занимающейся установкой временного забора, изъята документация по данному вопросу.

Опрошены жильцы соседних домов, работники магазина, находящегося в непосредственной близости с местом происшествия, сообщает telegram-канал Следственного комитета.
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Тэги: забор несчастный случай Город: Гродно

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