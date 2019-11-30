В Гродно на женщину упал строительный забор. Пострадавшая в больнице

Сорокалетняя жительница Гродно пострадала вечером 29 ноября, когда на нее упал забор, ограждавший ремонтируемое здание.

Фото Hrodna.Life

Инцидент произошел на улице Горького возле дома № 67. Женщина получила телесные повреждения. Пострадавшая была доставлена в больницу, где находится и в настоящее время.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.

Следователями осмотрено место происшествия. Опрошены сотрудники организации, занимающейся установкой временного забора, изъята документация по данному вопросу.