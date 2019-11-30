Утвержден республиканский перечень градостроительных проектов на 2020 год

Утвержден перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2020 году. Соответствующее постановление Совет министров принял 28 ноября.

Перечень градостроительных проектов ежегодно утверждается на основании предложений облисполкомов, отмечает БелаПАН.

Как сообщает пресс-служба правительства, в перечень 2020 года включено 26 проектов.

В Брестской области — схемы комплексной территориальной организации Пружанского и Ивацевичского районов, детальный план исторического центра Пинска с проектом регенерации исторической застройки, а также генеральный план Барановичей.

В Витебской — схемы комплексной территориальной организации Полоцкого и Бешенковичского районов, детальный план исторического центра Полоцка с проектом регенерации исторической застройки, генеральные планы Новополоцка и специального туристско-рекреационного парка «Браславский».

В Гомельской области — схемы комплексной территориальной организации Жлобинского, Брагинского и Петриковского районов, детальный план исторического центра Мозыря с проектом регенерации исторической застройки.

В Гродненской — схема комплексной территориальной организации Дятловского района, генеральный план курорта республиканского значения Новоельня, детальные планы центра Гродно с проектом регенерации исторической застройки, территории планировочных участков Соничи и Луковица-Бержеваты специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал».

В Минской области — схемы комплексной территориальной организации Любанского, Борисовского и Воложинского районов, генеральный план зоны отдыха республиканского значения Вилейка, детальный план свободной экономической зоны «Минск» (участок № 10, район Фаниполь).

В Могилевской — генеральный план зоны отдыха республиканского значения Чигиринка, схемы комплексной территориальной организации Белыничского и Шкловского районов.