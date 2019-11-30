Задержан отец ребенка, жестоко убитого в Екатеринбурге

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30 ноября в Уфе задержан отец девятилетнего мальчика, тело которого было обнаружено 28 ноября под Екатеринбургом. Ранее в Беларуси была задержана мать ребенка.


В Екатеринбурге убили мальчика-белоруса — ребенок мог стать жертвой секты

По предварительной информации, о вероятном убийстве мальчика в правоохранительные органы заявила сестра матери, когда та вернулась домой в Беларусь без ребенка.

По сведениям Znak.com, мальчик был убит 5 ноября, после чего родители закопали его в лесу и сбежали из города.

Предположительно, родители ребенка были участниками псевдорелигиозной организации «Ученики Иисуса Христа», и смерть ребенка стала следствием проведения какого-то ритуала либо наказания за провинность.

Ребенка нашли с кляпом во рту, а на его теле обнаружены следы от плетки. На месте захоронения также была обнаружена Библия.

Как пишет proufu.ru, мать мальчика состояла на психиатрическом учете, а соседи называли его родителей «повернутыми на религии».

По данным telegram-канала «Опер слил», вместе с отцом ребенка в Уфе были задержаны еще несколько участников секты.
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Тэги: убийство ребенка Город: Уфа Екатеринбург

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