Задержан отец ребенка, жестоко убитого в Екатеринбурге

30 ноября в Уфе задержан отец девятилетнего мальчика, тело которого было обнаружено 28 ноября под Екатеринбургом. Ранее в Беларуси была задержана мать ребенка.

По предварительной информации, о вероятном убийстве мальчика в правоохранительные органы заявила сестра матери, когда та вернулась домой в Беларусь без ребенка.

По сведениям Znak.com , мальчик был убит 5 ноября, после чего родители закопали его в лесу и сбежали из города.

Предположительно, родители ребенка были участниками псевдорелигиозной организации «Ученики Иисуса Христа», и смерть ребенка стала следствием проведения какого-то ритуала либо наказания за провинность.

Ребенка нашли с кляпом во рту, а на его теле обнаружены следы от плетки. На месте захоронения также была обнаружена Библия.

Как пишет proufu.ru , мать мальчика состояла на психиатрическом учете, а соседи называли его родителей «повернутыми на религии».