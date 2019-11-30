Два автомобиля пытались незаконно пересечь границу Беларуси с Литвой. Один задержан, второй в розыске

Попытка нарушение государственной границы Беларуси с Литвой зафиксирована 29 ноября на участке ответственности Лидского пограничного отряда.

Белорусским пограничникам от литовских коллег поступила информация о возможном перемещении через границу товарно-материальных ценностей на транспортном средстве.

Проверяя эту информацию, пограничный наряд в непосредственной близости от госграницы выявил два автомобиля. Но оба водителя проигнорировали требования об остановке и на большой скорости попытались скрыться.

Пограничникам пришлось применить табельное оружие. Один автомобиль был остановлен и доставлен в Лидский пограничный отряд для проведения следственных действий. Второй автомобиль разыскивается.