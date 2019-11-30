Два автомобиля пытались незаконно пересечь границу Беларуси с Литвой. Один задержан, второй в розыске

/ Общество
Просмотров: 228

Попытка нарушение государственной границы Беларуси с Литвой зафиксирована 29 ноября на участке ответственности Лидского пограничного отряда.

Белорусским пограничникам от литовских коллег поступила информация о возможном перемещении через границу товарно-материальных ценностей на транспортном средстве.

Проверяя эту информацию, пограничный наряд в непосредственной близости от госграницы выявил два автомобиля. Но оба водителя проигнорировали требования об остановке и на большой скорости попытались скрыться.

Пограничникам пришлось применить табельное оружие. Один автомобиль был остановлен и доставлен в Лидский пограничный отряд для проведения следственных действий. Второй автомобиль разыскивается.

Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета, установлены вероятные лица, причастные к нарушению границы. Начата проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса — умышленное незаконное пересечение государственной границы с использованием транспортного средства.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Литва-граница нарушение границы

Другие материалы на эту тему:

Электронную очередь хотят запустить по всей границе Беларуси с Литвой

Электронную очередь хотят запустить по всей границе Беларуси с Литвой

Как работает система электронной очереди на границе с Литвой

Как работает система электронной очереди на границе с Литвой

Белорусский грибник на минуточку заскочил в Литву

Белорусский грибник на минуточку заскочил в Литву

Киркоров прошел белорусскую границу за 20 минут, фуры с оборудованием — за полтора часа

Киркоров прошел белорусскую границу за 20 минут, фуры с оборудованием — за полтора часа